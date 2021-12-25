Химки, Московская область, 25 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 25 декабря член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о возможном переходе 38-летнего флангового атакующего защитника Юрия Жиркова, который ранее выступал за «Зенит» и национальную сборную России: «Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», — цитирует Терюшкова издание «Спорт-Экспресс».

ФК «Химки»

После восемнадцати туров «Химки», одержав лишь две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Клуб рискует провести следующий сезон в Футбольной Национальной Лиге.

В прошлом сезоне Юрий Жирков принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Химками» и тульским «Арсеналом».