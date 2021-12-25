Москва, 25 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны России Россия и Египет

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений, — говорится в сообщении. — Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала».

Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили некоторые международные темы.

Кроме того, Путин и ас-Сиси, которые тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом, также условились и далее поддерживать тесные контакты.