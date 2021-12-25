Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. 25 декабря на официальном сайте команды объявили, что 25-летний российский голкипер Максим Рудаков перешел в финский клуб «Хонка» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Максим Рудаков перешел в «Ростов» 12 февраля 2020 года из санкт-петербургского «Зенита» за 100 тысяч евро. Текущее соглашение «желто-синих» с Рудаковым рассчитано до 30 июня 2024 года.

В последний раз Максим Рудаков выходил на поле 16 мая 2021 года в матче заключительного 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Краснодаром» (1:3).

Ранее Максим Рудаков уже выступал в финский Вейккауслииге за «ХИК». В 55-ти матчах внутреннего чемпионата Финляндии голкипер пропусти 45 мячей.