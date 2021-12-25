Лондон, , 22:05 — REGNUM Лондонский «Арсенал» вновь стал фаворитом в борьбе за 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и национальной сборной Сербии Душана Влаховича. «Канониры» готовы заплатить 80 миллионов евро за сербского футболиста. Об этом сообщило издание Il Messaggero.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в девятнадцати турах за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В Кубке Италии нападающий забил два года в двух матчах.

Ранее сообщалось, что сербский нападающий отказался продлевать контракт с итальянским клубом и намерен покинуть «фиалок» в январское трансферное окно.