Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM 26-летний форвард национальной сборной Ирана по футболу Сердар Азмун, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», включен в символическую сборную Азии 2021 года по версии издание IFFHS.

Сердар Азмун Алексей Колчин © ИА REGNUM

Помимо Азмуна, в символическую сборную также вошли Мэтью Райан («Реал Сосьедад»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Хоссей Канаани («Аль-Ахли»), Абделькарим Хассан («Аль-Садд»), Яссер аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Такефуса Кубо («Мальорка»), Юя Осако («Вердер»), У Лэй («Эспаньол»), Али Мабхут («Аль-Джазира») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.