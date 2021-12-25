Астана, 25 декабря, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Власти Афганистана и Казахстана в настоящее время работают над созданием совместной торговой палаты, которая поможет увеличить товарооборот между двумя странами, заявил исполняющий обязанности министра торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

По его словам, Казахстан остается одной из стран, с которой Афганистан поддерживает широкие торговые отношения.

Вместе с тем министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что за десять месяцев торговля между двумя странами упала на 27%. Речь идет о периоде, когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы хотим расширить торговлю между двумя странами, а также выйти на рынки стран Южной Азии», — добавил он на совместной пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, международная организация «Репортёры без границ» и Ассоциация свободных журналистов Афганистана опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было закрыто 40% средств массовой информации и 80% журналистов, включая женщин, потеряли работу.