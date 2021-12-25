Москва, 25 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Дополнительные объемы голубого топлива в страны Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов готов поставлять российский Газпром. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами… — сказал Куприянов. — Лучше посмотреть в зеркало».

По его словам, не соответствующими действительности являются все обвинения в адрес России и компании в том, что российская сторона якобы постравляет мало голубого топлива на европейский рынок.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил, что компания Газпром не бронирует поставки по газопроводу «Ямал — Европе» потому, что от стран Европы нет заявок.