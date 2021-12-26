26 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter рождественское обращение королевы Елизаветы к нации и пожелали ей счастливого Рождества.

Джейн Спай, , 00:16 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с рождественским посланием к британцам. Как многие и предполагали, оно стало очень личным, королева упомянула покойного мужа принца Филиппа и правнуков, родившихся в 2021 году.

Королева Великобритании Елизавета II Royal.uk

«Я уверена, что кто-то где-то сегодня отметит, что Рождество — это время для детей. Это обаятельная правда, но лишь половина истории. Возможно, правильнее будет сказать, что Рождество — это время для детей внутри нас всех. Взрослые, отягощенные заботами, иногда не могут увидеть радость в простых вещах, где дети этого не делают. Для меня и моей семьи, даже когда одного знакомого смеха не стало в этом году, этим Рождеством будет радость, у нас есть шанс вспомнить и по-новому посмотреть на чудеса праздничного сезона глазами наших детей, четверых из которых мы были рады встретить в этом году. Они учат нас всех уроку, так же как и история Рождества — с рождением ребенка приходит новый рассвет с бесконечным потенциалом», — сказала королева в своей речи.

Некоторые пользователи написали, что речь королевы каждый год вселяет в британцев надежду на светлое будущее.

«Я только что посмотрела королевскую рождественскую речь. Я не думала, что мое восхищение и уважение к ней могут быть еще больше, чем уже были, я была неправа. Она несомненно является самым светлым огоньком надежды и заботы в этом мире», — написала @AndisMom4.

Большинство пользователей отметили, что в этом году речь их особо тронула, некоторые даже всплакнули.

«Красивое обращение, как всегда! В этом году было особенно трогательно. Покойный герцог Эдинбургский навсегда останется в нашей памяти», — прокомментировал @loveforcambridg.

«Почувствовал эмоции, просмотр речи королевы на Рождество всегда был важным», — отметила @LisaChastie.

«Я не любитель поплакать. Называйте меня неисправимым, но мужчина должен быть мужчиной. Я только что посмотрел речь королевы. Если вы этого еще не сделали, посмотрите, потому что даже моя верхняя губа задрожала. Мы действительно благословлены. Боже храни королеву», — написал @justchrisdavies.

Пользователи в ответ поздравили королеву с Рождеством.

«С Рождеством, ваше Величество. После трогательной дани уважения принцу Филиппу я даже слезу пустил», — написал @azizibrahim2011.

Коронационный портрет Елизаветы II и Филиппа, июнь 1953 года Битон, Сесил

«Красивая и проникновенная речь. Счастливого Рождества, её Величеству и ее семье», — пожелал @leeleec78.

В комментариях отметили, что личный характер обращения действительно много значит для британцев, потому что практически каждая семья лишилась «знакомого веселого смеха».

«Мы ценим, что ее Величество королева поделилась красивым, любящим письмом принцу Филиппу со всеми. Оно затронуло эмоциональные струны горя и потери, которые мы все испытали», — считает @SheilaAO.

Некоторые медиа и пользователи отметили, что королева не сказала ни слова о других членах семьи, например, о принце Гарри или принце Эндрю.

«Королева не упоминает Меган, Гарри или Эндрю в ее речи», — сообщил @MailOnline.

Принц Гарри и Меган Маркл Mark Jones

Многие комментаторы считают их упоминание ненужным, нецелесообразным, потому что Рождество — это время для счастья и радости, а все эти «члены королевской семьи» за 2021 год принесли только скандалы.

«Срочные новости: королева удивила всю нацию тем, что ни разу за всю речь не сказала о лучшем друге (педофиле) ее сына и о самом сыне (который может быть таким же). Сущий профессионализм», — прокомментировала @BBCLauraKT.

«Не к чему говорить о мошенниках», — считает @dearsham.

«А кто о них вообще хочет слышать?» — спросил @dodygarrett.

«Я бы тоже не стала. Особенно после того, как они бросили меня, прошлись по мне и людям, которым я служу», — добавила @duchesskamanda.

Некоторые пользователи считают, что семью герцогов Сассекских королева косвенно все-таки затронула, потому что сказала о правнуках, к числу которых относится рожденная у Меган и Гарри в июне дочь Лилибет.

«Она также упомянула радостную встречу четырех детей, включая дочку Гарри и Меган», — отметил @jgwhamp.