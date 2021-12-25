Москва, 25 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Экс-игрок национальной сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил о готовности занять должность главного тренера «красно-синих»: «Готов ли я возглавить ЦСКА? Конечно. Такие предложения не поступают каждый день. Тем более это мой клуб», — цитирует Кузнецова издание «РБ Спорт».

Pfc-cska.com Алексей Березуцкий (ЦСКА)

С 15 июня 2021 года должность главного тренера ЦСКА занимает экс-защитник московского клуба Алексей Березуцкий. После восемнадцати сыгранных туров «красно-синие» с девятью победами и 30-ю очками занимают четвертую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Дмитрий Кузнецов выступал за ЦСКА в период с 1984 по 1991 годы. 1 июля 1991 года футболист перешел испанский «Эспаньол» за 1 миллион евро. Спустя шесть лет футболист вернулся в ЦСКА, отыграв там еще один сезон.