Манчестер, Великобритания, , 21:36 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Манчестер Сити». «Горожане» готовы расстаться с четырьмя игроками, чтобы направить вырученные средства на подписание норвежца. Об этом 25 декабря сообщило издание Sky Sports.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«Горожане» готовы продать Педро Порро, Феррана Торреса, Ко Итакуру и Моргана Рождерса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала переход нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 миллионов евро. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне форвард «шмелей» Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил девятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи.