Манчестер, Великобритания, 25 декабря 2021, 21:36 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Манчестер Сити». «Горожане» готовы расстаться с четырьмя игроками, чтобы направить вырученные средства на подписание норвежца. Об этом 25 декабря сообщило издание Sky Sports.
«Горожане» готовы продать Педро Порро, Феррана Торреса, Ко Итакуру и Моргана Рождерса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала переход нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 миллионов евро. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.
В текущем сезоне форвард «шмелей» Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил девятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи.