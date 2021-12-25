Нью-Дели, 25 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Индии с января 2022 года начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет, сообщил 25 декабря премьер-министр страны Нарендра Моди.

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«Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января», — сказал Моди.

По его мнению, это поможет защитить школьников и их родителей. Также он отметил, что в Индии будут представлены назальная вакцина и первая в мире ДНК-вакцина против COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Мансух Мандавия заявил, что в настоящее время 60% взрослого населения Индии полностью вакцинированы от COVID-19.

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