Санкт-Петербург, 25 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал слухами информацию о возможном переходе 33-летнего российского таранного форварда Артема Дзюбы в казанский «Рубин»: «Это все слухи, никаких переговоров нет», — цитирует гендира «сине-бело-голубых» РИА Новости.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба

Ранее сообщалось, что Дзюбу готов повторено арендовать тульский «Арсенал». Также в нападающем заинтересован «Рубин», так как Джордже Деспотович пропустил половину первой части сезона из-за травм.

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Лиге Чемпионов УЕФА на счету нападающего один ассист в шести матчах.