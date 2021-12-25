Вильярреаль, Испания, 25 декабря, 2021, 21:27 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник сборной Нидерландов, выступающий за испанский «Вильярреал», покинет испанский клуб и перейдет в «Ливерпуль» в январское трансферное окно. Об этом 25 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) cchana Фанаты под флагом «Ливерпуля»

В текущем сезоне Арно Греневельд принял участие в шестнадцати матчах за «желтую субмарину» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Арно Греневельд выступает за «Вильярреал» с 19 августа 2021 года после перехода из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в 25 миллионов евро.