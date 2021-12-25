Москва, , 21:20 — REGNUM Ни на кого Россия никогда не нападала первой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Так, представитель Кремля ответил на вопрос, просчитывает ли Москва свои шаги.

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что страны НАТО, склонные учитывать реальные озабоченности России, могут положительно повлиять на переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности.