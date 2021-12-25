Горловка, ДНР, , 21:12 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили две противотанковые управляемые ракеты по поселку Гольмовский на севере Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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В сообщении отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Гладосово.

Информация о жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли окраину Горловки. Так, по поселку шахты им. Гагарина ими было выпущено восемь мин калибра 82 мм.