Воронеж, , 21:09 — REGNUM Жители Воронежа пожаловались на массовый забор мазков у учеников младших классов, при этом, по утверждению родителей, в классах в этот момент находились сотрудники ОМОНа. Инцидент произошёл 23 декабря в лицее №9. Также об осмотрах детей сообщили родители учащихся школ №36 и №52.

Ребенок на осмотре врача Semevent

«Люди в белых халатах и ОМОН зашли в кабинет, выгнали учительницу и стали брать мазки по очереди у каждого ребёнка», — сообщили «Вести Воронеж» матери первоклассников.

«Ребёнок сказал, что сидели тётя и два дяди. Один дядя записывал фамилии и имена детей. Поводили по щекам, под языком, потом шпатель положили в пакетик», — рассказала мать одного из первоклассников.

По утверждению женщины, о заборе мазков в местной поликлинике ничего неизвестно, а руководство школы заявило о спонтанной проверке на гнойную ангину.

«Но почему не всю школу проверили? У завуча никаких документов на руках нет. Якобы было устное распоряжение, а ОМОН приехал по совпадению — проверить рамку на входе», — рассказала женщина.

В мэрии пояснили, что такие осмотры проводятся планово в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а за ОМОН дети якобы могли принять сотрудников ЧОПа

«Какие-либо анализы при таких медосмотрах не берутся. Сотрудники правоохранительных органов, тем более, ОМОНа к участию в таких обычных процедурах, естественно, не привлекаются», — пояснили в мэрии, предположив, что медработников по классам провожал сотрудник частной охранной организации.