Элиста, , 21:06 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период эпидемии 724 жителя Калмыкии, заразившиеся коронавирусом, не смогли победить COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная, однако в канун новогодних каникул введены дополнительные ковид-ограничения.

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