Элиста, , 21:02 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 15 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 25 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 134 человек. Состояние 15 жителей Калмыкии, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как тяжелое. Режим самоизоляции соблюдают 418 человек.

С начала эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 33 928 человек. С выздоровлением выписаны 32 349 пациентов.

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