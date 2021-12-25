Москва, 25 декабря 2021, 20:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что до ледового шоу жены Татьяны Навки «Лебединое озеро» вызывало у него грустные ассоциации.
Вместе с тем, отметил он, премьерное ледовое шоу «Лебединое озеро» своей супруги Татьяны Навки ему очень понравилось.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.
Читайте также: ГУМ-каток открылся ледовым шоу Татьяны Навки — фоторепортаж