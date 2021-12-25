Москва, 25 декабря 2021, 20:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что до ледового шоу жены Татьяны Навки «Лебединое озеро» вызывало у него грустные ассоциации.

Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП
Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП
«Грустным (называл «Лебединое озеро»), потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого «Лебединое озеро» ассоциируется с неприятными моментами нашей истории», — сказал Песков.

Вместе с тем, отметил он, премьерное ледовое шоу «Лебединое озеро» своей супруги Татьяны Навки ему очень понравилось.

«Поразило то, как переплетается классика с современной музыкой, мне кажется, это очень органично, здорово. Мне очень понравилось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.

Читайте также: ГУМ-каток открылся ледовым шоу Татьяны Навки — фоторепортаж