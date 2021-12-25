Москва, , 20:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что до ледового шоу жены Татьяны Навки «Лебединое озеро» вызывало у него грустные ассоциации.

Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП

«Грустным (называл «Лебединое озеро»), потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого «Лебединое озеро» ассоциируется с неприятными моментами нашей истории», — сказал Песков.

Вместе с тем, отметил он, премьерное ледовое шоу «Лебединое озеро» своей супруги Татьяны Навки ему очень понравилось.

«Поразило то, как переплетается классика с современной музыкой, мне кажется, это очень органично, здорово. Мне очень понравилось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.

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