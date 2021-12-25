Москва, , 20:31 — REGNUM 28−29 декабря в Санкт-Петербурге встретятся лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin .ru

«Действительно, запланирована встреча (в Санкт-Петербурге 29 декабря), — сказал представитель Кремля. — Они (Путин и Лукашенко) встретятся и на неформальном саммите (СНГ 28 декабря)».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы двусторонней повестки.