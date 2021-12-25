Анкара, 25 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Турции более 10% случаев инфицирования коронавирусом приходится на штамм «Омикрон», заявил 25 декабря министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вслед за странами Европы «Омикрон» начал распространяться по Турции. Он уже фиксируется в густонаселённых провинциях, более 10% новых заболевших приходится на него», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Турции Фуат Октай заразился коронавирусом.

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