26 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Москва, , 07:35 — REGNUM Роскошь и красота Древнего Египта представлены на выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона», которая открылась в Москве на ВДНХ. Блеск и величие царских драгоценностей, предметы быта египтян, золотая парадная колесница, статуи богов, украшения царской мумии, золотые саркофаги. А так же свое почетное место заняли известный бюст Нефертити и знаменитая посмертная маска Тутанхамона. На выставке показаны более ста предметов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тутанхамон, чья гробница найдена практически не тронутой, стал символом Древнего Египта в современном мире. Археологи, изучая сокровища найденные в гробнице, прикоснулись к изучению древнеегипетскогого искусства и произвели сенсационные открытия в мире архиологии.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На обуви изображены враги. Царь возвышается над ними Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гробница Тутанхамона — одна из самых скромных в Долине царей. Первая ступень лестницы была обнаружена рабочими Говарда Картера 4 ноября 1922 года. Шестнадцать ступеней спускались вглубь скалы, где были обнаружены камеры наполненные сокровищами Тутанхамона. В гробнице находилось более 5000 произведений искусства, на изучение и опись, которых Говарду Картеру и его команде потребовалось 10 лет.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Украшения. Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мумия царя была запелёнута в превосходное льняное полотно, пропитанное благовонными маслами. Меж пеленами мумии было найдено более 150 великолепных украшений из золота и церемониальное оружие. На груди лежали выкованные из золота имитации кистей рук, сжимающих символы царской власти — скипетры хекет и нехаха. Чуть выше рук расположен амулет в форме скарабея. Нижняя часть тела была украшена золотыми полосами, повторяющими льняные пелены мумии. Полосы были покрыты заупокойными молитвами и именами царя. Выдающиеся произведения искусства было помещено на живот мумии — это выполненная из чистого золота птица с человеческой головой и телом сокола, распростершая в жесте защиты свои крылья, богато инкрустированные цветным стеклом. Это — Ба, или «душа» Тутанхамона, которая по преданию, должна вернуться к своему телу после того, как ее оправдает великий суд богов загробного мира»,— рассказывают организаторы выставки.

Церемониальные ложа, обнаружены в первой камере гробницы Тутанхамона. До этого они были известны только по изображениям на стенах других разграбленных гробниц Долины царей. Ложе украшенное головами самки гиппопотама, что связано с образами богини Аммут. «Чрезвычайно гневное божество — «Пожирательница», она (Аммут) связана в заупокойных текстах со страшным наказанием для тех душ умерших, которые отягощены преступлениями, совершенными во время земного существования. На суде богов Аммут пожирала сердца таких осужденных, лишая их возможности счастливого пребывания вместе с предками и богами. Считалось, что у Аммут голова самки гиппопотама или крокодила, передняя часть тела львиная, задняя гиппопотама. Черты всех этих трех крайне опасных животных нильской долины отражены при изготовлении этого ложа. Ужасная в своей ярости, Аммут должна уничтожить всех врагов Тутанхамона», — отмечено на табличке к экспонату «Церемониальное ложе Аммут».

Царские ложа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Голова гиппопотама. Царская ложа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владыка некрополя, проводник душ умерших в потусторонние пространства, великого бога Анубиса часто изображали в виде черного ночного шакала. «По легенде, первую мумию он сделал из тела своего убитого отца Осириса. С тех пор жрец в маске шакала, носивший титул хери сешета — «тот, кто над тайной», руководил обрядом погребения, изображая Анубиса. Статую Анубиса, лежащего на массивном ковчеге, несли во главе погребальной процессии к гробнице».

Статуя Анубиса на выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона» ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По египетскому преданию, из предвечных вод океана хаоса Нуна появляется корова Мехетурет во тьме первых времен, когда не родилось еще Солнце, когда выпрыгивает из вод, разрушая тьму и хаос светом нового дня, стоявшая в так называемой «Сокровенной сокровищнице» голова коровы Мехетурет — одна из самых красивых памятников из гробницы Тутанхамона. Она показана в момент сотворения мира; черная смола, которой покрыто основание памятника, изображает предвечные воды. Меж изогнутых рогов коровы, на ее голову должен усесться дух Тутанхамона, уподобленный солнечному божеству, чтобы Мехетурет, «великая пловчиха», вознесла его в небеса, дала обрести бессмертие. Голова коровы позолочена, ее удивительные выпуклые глаза инкрустированы известняком и обсидианом в обрамлении линий темно-синего стекла, — отмечают археологи-экскурсоводы на выставке.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» проходит в Москве на ВДНХ до 31 августа 2022 года по адресу Проспект Мира, 119 в павильоне 33.