Москва, , 20:07 — REGNUM Международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине не запланированы у президента России Владимира Путина. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, до Пекина пока (у Владимира Путина) ничего не запланировано, — сказал представитель Кремля. — Эта первой будет поездка».

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции, что решение властей США о бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине является ошибочным и неприемлемым.