Лондон, , 20:00 — REGNUM В Великобритании сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, передает Sky News.

Задержание

«Полиция сообщила, что вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества», — передает телеканал.

Отмечается, что мужчина был задержан по подозрению «в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия». В замке королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала в этот момент Рождество.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что в Британии составили план действий британских властей и королевской семьи на случай смерти королевы Елизаветы II. В план вошёл ряд последовательных операций, каждая из которых получила своё кодовое название.

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