Новосибирск, 25 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году изменится величина прожиточного минимума для пенсионеров. По данным министерства труда и социального развития региона, размер составит 10 987 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

При этом с 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке.

Получателями региональной доплаты станут 9874 человека. Средний размер выплаты составит около 2,6 тыс. рублей.