Новосибирск, , 19:52 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 декабря, за сутки было зарегистрировано 4067 обращений из-за ОРВИ. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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Отметим, что на 24 декабря за сутки ОРВИ заболели 4793 новосибирца; на 23 декабря — 4845 человек.

При этом в регионе зарегистрировано 92 439 случаев заражения коронавирусом (+376 за сутки), 62 798 пациентов выздоровели (+388 за сутки), умер 4151 человек (+11 за сутки).