Москва, , 19:47 — REGNUM Похмелье может представлять смертельную угрозу, в частности, для пожилых или людей с факторами риска, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Алкоголь Pixabay.com

«Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что похмелье может представлять смертельную угрозу, например, для пожилых или людей с факторами риска. Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови, такое состояние может вызвать делирий — состояние с «30-процентной смертностью», уточнил врач.

Мясников также подчеркнул, что употребление алкоголя в больших количествах приводит к потере электролитов в крови. Вместе с тем их восстановление не спасет от болезненного самочувствия на следующее утро, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нарколог Алексей Казанцев отметил, что чередование алкоголя и воды поможет избежать утреннего похмелья.

Он добавил, что нужно сделать хотя бы несколько глотков воды. Также следует соблюдать так называемые дозы ВОЗ при употреблении спиртных напитков.

Для мужчины это четыре дозы за вечер, а для женщины — две-три. Эти дозировки очень маленькие. Между употреблением алкоголя нужны паузы. Главная ошибка — запивать спиртное сладкой газировкой. Это ускоряет опьянение, уточнил нарколог.

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