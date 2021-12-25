Новосибирск, , 19:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 декабря, за минувшие сутки выявлено 376 случаев заражения коронавируса. Днём ранее — 381 случай.

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Оперативный штаб региона уточнил, что за это же время скончались одиннадцать пациентов. Всего в регионе умер 4151 человек.

За всё время на территории области было выявлено 92 439 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 468 детей; 62 798 пациентов выздоровели (+388 за сутки).