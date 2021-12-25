Дзержинск, Нижегородская область, 25 декабря, 2021, 19:39 — ИА Регнум. По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице 9 Января г. Дзержинска проводится проверка. Об этом 25 декабря говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.

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«Проведение проверки поручено Дзержинской городской прокуратуре… — говорится в сообщении. — По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря пресс-служба управления МЧС РФ по Нижегородской области сообщила, что в одноэтажном жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон, в результате пострадал один человек.

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