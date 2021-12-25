Тюмень, , 19:37 — REGNUM Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских попал в ДТП. Об этом пишут СМИ.

ДТП



По данным 72.ru, оно случилось ещё 12 декабря. Тогда погибла 32-летняя женщина.

По данным Ростехнадзора, автомобиль чиновника подрезали. Предполагаемый виновник аварии при обгоне выехал на встречную полосу, навстречу автомобилю Нисковских. Чтобы избежать столкновения, он свернул к обочине, но по причине заснеженности дороги не справился с управлением. В результате в него врезался ещё один автомобиль.

Нисковских сейчас находится в больнице и уже перенёс два хирургических вмешательства. Личность предполагаемого виновника ДТП уже установлена.