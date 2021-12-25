Бывший премьер-министр Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Киев, 25 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Киевские власти виноваты в провоцировании энергетического кризиса на Украине, заявил 25 декабря бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Бывший премьер-министр отметил, что это могло быть сделано преднамеренно — «либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине — не случаен, экономику страны фактически ведут к уничтожению.
По словам Тимошенко, руководившей украинским правительством в 2005 и 2007−2010 годах, пополнение запасов угля и закачка газа в подземные хранилища — «фундаментальные» и обязательные вещи. Это вопрос энергетической безопасности государства.
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