Киев, 25 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Киевские власти виноваты в провоцировании энергетического кризиса на Украине, заявил 25 декабря бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Идёт централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешёвый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углём. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России», — сказал он в интервью журналу «Країна».

Бывший премьер-министр отметил, что это могло быть сделано преднамеренно — «либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности».

«Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — заключил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине — не случаен, экономику страны фактически ведут к уничтожению.

По словам Тимошенко, руководившей украинским правительством в 2005 и 2007−2010 годах, пополнение запасов угля и закачка газа в подземные хранилища — «фундаментальные» и обязательные вещи. Это вопрос энергетической безопасности государства.

Читайте также: Тимошенко: Украина оказалась последней в Европе по подушевому ВВП