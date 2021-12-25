Кемерово, , 19:35 — REGNUM В Кемерове приостановлена работа пекарни. Предприятие закрыли на 60 суток за нарушение санитарных требований.

Пекарня

По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, деятельность организация создавала опасность для здоровья населения.

Установлено, что помещения не были защищены от проникновения грызунов и насекомых, щели были заткнуты простой мешковиной. Кроме того, на полу была грязь, на стенах плесень, трещины.

По решению суда деятельность предприятия приостановлена на 60 суток.