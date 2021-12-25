Прокуратура назвала источник загрязнения воздуха в кузбасском Белово
Белово, Кемеровская область, 25 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В кемеровском Белово прошла проверка в связи с загрязнением воздуха. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Ysia.ru
Прокуратура
В ходе проверки выяснилось, что компания «Теплоэнергетик», которая эксплуатирует котельную, нарушает законы об охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха.
Например, предприятие не предпринимало меры для минимизации распространения угольной пыли.
Руководителю компании было внесено представление. В отношении организаци возбуждено дело за несоблюдение экологических требований и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.