Москва, , 19:25 — REGNUM Крылом из российских композитов будут оснащены самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая планирует уже в 2022 году начать получать эти воздушные суда. Об этом 25 декабря сообщил ТАСС гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По его словам, все серийные МС-21 будут выпускаться с крылом из российских композитов.

«Мы (корпорация «Иркут») планируем начать поставку самолетов МС-21−300 первому эксплуатанту — авиакомпании «Россия» (во второй половине 2022 года)», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря в пресс-службе государственной корпорации «Ростех» сообщили, что новейший самолет МС-21−300 с крылом, выполненным из российских композитов, осуществил свой первый полет.

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