Екатеринбург, , 19:24 — REGNUM В Свердловской области 24 декабря зафиксировали ещё 571 случай заражения коронавирусом. В том числе 156 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выявили уже 195 399 заразившихся. 459 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. В том числе 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровел 168 351 пациент. А скончались от COVID-19 уже 9239 граждан.