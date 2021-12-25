Новосибирск, , 19:12 — REGNUM В Новосибирской области в ноябре 2021 года по сравнению с октябрём наблюдалось повышение цен производителей сельскохозяйственной продукции — на 1,4%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Цены на продукты Uainfo.org

«В том числе на продукцию растениеводства — на 0,2%, на продукцию животноводства — на 1,8%», — уточнил региональный орган статистики.

Так, среди продукции растениеводства выросли цены на семена рапса —на 8,6%, картофель - на 8, 3%, томаты - на 7,3%.

При этом снижение цен отмечено на огурцы — на 11,9%.

Среди продукции животноводства подорожали яйца куриные — на 8,1%. Снижение цен зафиксировано на крупный рогатый скот — на 1,4%