Львов, Украина, 25 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины газа в частном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС Украины.

Uxfon.com Взрыв газа

ЧП произошло в субботу, 25 декабря, в селе Ниновичах. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

«В селе Ниновичах Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв, — говорится в сообщении. — В результате чего пострадали пять человек».

Отмечается, что в результате взрыва дом разрушен был полностью.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили, что в тбилисском районе Вазисубани в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали несколько человек.