Кемерово, , 19:06 — REGNUM В Кемеровской области одним из основных итогов стал курс на создание новой экономики с опорой на малый и средний бизнес. Об этом заявили в правительстве региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Планируется, что доля налоговых доходов от предпринимательского сектора в перспективе увеличится до 50%.

«По итогам обсуждения с представителями бизнеса с первого января 2021 года в два раза снижена налоговая нагрузка и налог на имущество организаций для отраслей, более всего пострадавших от коронавирусных ограничений. В малом и среднем бизнесе Кузбасса работает более 280 тысяч человек, это перспективная, активная часть населения. Наша задача — создать условия, чтобы представителей малого и среднего бизнеса становилось больше», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Власти отмечают, что одним из самых важных событий года стала программа социально-экономического развития региона до 2024 года. В соответствии с программой регион получит 51 млрд рублей федерального финансирования на развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры и диверсификацию экономики.

Кроме того, Кузбасс наращивает объёмы импорта и экспорта: за 2021 год они возросли на 20%, поставки налажены в более чем 100 стран.