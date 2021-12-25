Москва, , 19:05 — REGNUM Агент 22-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию об интересах к игроку со стороны европейских клубов: «Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Может в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос», — цитирует агента издание «Спорт-Экспресс».

ЦСКА

Ранее сообщалось, что на Дивеева претендует ряд клубов из итальянской Серии А. Портал transfermarkt оценивает российского защитника в 5 миллионов евро. Соглашение футболиста с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Игорь Дивеев принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.