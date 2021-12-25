Афины , 25 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Греки за рубежом являются хранителями греческих традиций, заявила президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу в своем праздничном послании диаспоре на Рождество и Новый год в 24 декабря.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

«Вы пережили перетягивание каната между знакомым и чужим, вы боролись за преодоление разногласий, добившись успеха, не утратив своих национальных особенностей, — сказала Сакелларопулу, ‑ и вместе со своими детьми, греками второго и третьего поколений, вы сопротивлялись неустанному процессу ассимиляции, сохраняя неразрывные эмоциональные связи со своей родиной, которые определяют ваше самовосприятие».

Греки за рубежом сохраняют традицию своей греческой идентичности, которая связана с потребностью в общении, знакомством с другими культурами. История греков с древности была «связана с путешествиями — куда бы греки ни отправились и пустили корни, они процветали и преуспевали», — отметила Сакелларопулу.

Президент назвал нескольких благотворителей Греции, которые были греками диаспоры в наши дни. Она также отметила, что Греция сегодня сталкивается с рядом проблем, включая пандемию коронавируса, проблему миграции, климатический кризис и «неспокойную и часто угрожающую обстановку», особенно в Восточном Средиземноморье. Она подчеркнула, что ей часто приходится сталкиваться с незаконными действиями и агрессией Турции, и особенно в кипрском вопросе.

Это проблемы, в которых греческие общины за рубежом должны сыграть свою роль, и они принимают активное участие в продвижении интересов страны и создании положительного имиджа Греции, сказала Сакелларопулу, пожелав им всего наилучшего в праздничные дни.