Париж, 25 декабря, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Выведение в космос орбитального телескопа James Webb является историческим событием. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

«Это 25 декабря 2021 года навсегда останется в истории покорения космоса, — написал глава государства. — Поздравляем команды, особенно наши французские и европейские».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила, что орбитальный телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5. Таким образом, ракета доставила телескоп на орбиту.