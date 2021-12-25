Мюнхен, Германия, 25 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. 25-летний нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Рафаэль Диас, известный также как Рафинья, продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб заплатит «Лидсу» 50 миллионов евро за трансфер бразильца. Об этом сообщило бразильское издание TNT Sports Brazil.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Рафаэль Диас, будучи одним из лидеров «Лидса», принял участие в шестнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Рафинья перешел в «Лидс Юнайтед» 5 октября 2020 года из французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. За последние два сезона трансферная стоимость футболиста возросла до 40 миллионов евро. Соглашение бразильца с «Лидсом» рассчитано до 30 июня 2024 года.