Парос, , 18:58 — REGNUM 63 спасенных мигранта, находившихся на парусном судне, которое перевернулось в ночь на 25 декабря Эгейском море, будут временно размещены на греческом острове Парос. Об этом сообщает AMNA.

Эгейское море Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Тела 16 человек уже найдены, в то время как, по свидетельствам спасенных мигрантов, на борту судна находилось 80 человек.

Поисково-спасательная операция по поиску пропавших без вести продолжается.

По всем признакам, судно отплыло от турецких берегов, направляясь в Италию.

Отмечается, что это третий подряд поисково-спасательный инцидент с участием мигрантов в Эгейском море за последние три дня.