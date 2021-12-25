Греция, 25 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 63 спасенных мигранта, находившихся на парусном судне, которое перевернулось в ночь на 25 декабря Эгейском море, будут временно размещены на греческом острове Парос. Об этом сообщает AMNA.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Эгейское море

Тела 16 человек уже найдены, в то время как, по свидетельствам спасенных мигрантов, на борту судна находилось 80 человек.

Поисково-спасательная операция по поиску пропавших без вести продолжается.

По всем признакам, судно отплыло от турецких берегов, направляясь в Италию.

Отмечается, что это третий подряд поисково-спасательный инцидент с участием мигрантов в Эгейском море за последние три дня.