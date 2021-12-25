Кемерово, 25 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области два четырёхквартирных дома в посёлке Яшкино построили специально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Сироты Яшкино получили новое жильё

«Квартиры площадью 41,8 кв. метров полностью готовы к заселению — сделана чистовая отделка, установлена сантехника. Будущие новосёлы смогут въехать в собственное жильё сразу же после оформления всех необходимых документов на следующей неделе, прямо перед Новым годом», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что квартиры получили восемь сирот.

Также в Яшкино на завершающей стадии находится строительство четырехэтажного дома на 20 квартир — для социально незащищенных категорий граждан. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2022 года.