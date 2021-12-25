Лилль, Франция, , 18:56 — REGNUM 25 декабря испанское издание Marca сообщило, что мадридский «Реал» заинтересован в подписании универсального нападающего «Лилля» и сборной Канады по футболу Джонатана Дэвида.

Мадридский «Реал»

После девятнадцати туров Джонатан Дэвид, забив двенадцать мячей, занимает первое место в гонке бомбардиров французской Лиги 1 2021/22. На втором месте с десятью голами расположился Виссам Бен-Йедедр.

Джонатан Дэвид перешел в «Лилль» 11 августа 2020 года из бельгийского «Гента» за 27 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает канадского нападающего в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Джонатана Дэвида также заинтересован лондонский «Вест Хэм».