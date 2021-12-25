Афины , 25 декабря, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6590 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 070 833 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 58 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 350 человек.

В общей сложности 617 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 79,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 7665 заражений и 94 смерти.