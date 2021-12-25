Анкара, 25 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Одной из двух стран мира стала Турция, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 25 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%, а турецкая, наоборот, выросла на 1,8%, — сказал глава государства. — В первом квартале 2021 года рост продолжился и достиг 7,2%, во втором квартале — 21,7%, в третьем — 7,8%. Вне всяких сомнений и последние три месяца запомнятся высоким развитием».

По его словам, рекордных $221 млрд достиг годовой показатель турецкого экспорта.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии III саммита партнерства Турция — Африка в Стамбуле заявил, что власти Турции нацелены на доведение товарооборота со странами Африки с $25,3 млрд до $50 млрд в год.