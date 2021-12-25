Ньюкасл, Великобритания, , 18:49 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасла», как сообщает издание El Nacional, интересуется 22-летним голкипером мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андреем Луниным. «Сороки» рассматривают Лунина в качестве подмены Мартину Дубравке, которому в январе исполнится 33 года.

Андрей Лунин Олег Дубина

В текущем сезоне Андрей Лунин не сыграл ни в одном матче за «сливочных» во всех турнирах. С середины декабря украинский вратарь не может выходить на поле из-за положительно сданного теста на наличие коронавируса.

Андрей Лунин перешел в «Реал» 1 июля 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллиона евро. В последние несколько лет вратарь выступал за «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Реал Овьедо» на правах аренды.