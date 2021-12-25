Москва, 25 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Москва готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nikita Dezhurny МИД России

«В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5+2», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

В Москве убеждены, что данная инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворческая миссия РФ находится в Приднестровье с 1992 года. Миротворцы были введены на основании соглашения с Молдавией «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ». Совместно с ними мир в регионе поддерживают «голубые каски» Молдавии и ПМР.